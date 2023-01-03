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В МИДе пригрозили Японии ответными мерами в случае военной угрозы

Замглавы МИДа Руденко: Россия примет ответные меры при создании Японией военной угрозы
Отказ Японии от политики мирного развития является вызовом для безопасности России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Руденко. Москва примет меры, чтобы пресечь возможную угрозу со стороны Японии, предупредил он
Андрей Руденко
Андрей Руденко (Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС)

Москва считает постепенный отказ Японии от политики мирного развития серьезным вызовом для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Если страна продолжит ее придерживаться, Россия будет вынуждена принять ответные меры, чтобы пресечь угрозу. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации», — сказал Руденко.

Среди шагов, которые настораживают Москву, он перечислил военные учения у российских границ с партнерами из других регионов, принятие новых доктрин в области обороны и безопасности, где акцент делается на «создании ударного потенциала», а также «беспрецедентное увеличение оборонных расходов».

Российские представители регулярно выражают позицию государства на этот счет, в том числе по дипломатическим каналам, продолжил Руденко. «Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — заключил он.

Токио в течение прошлого года не раз проводил маневры у российских границ. Так, в октябре на полигоне Яусубэцу в восточной части острова Хоккайдо прошли учения наземных сил самообороны Японии и ВМС США с привлечением РСЗО HIMARS. Тогда российский МИД выразил протест японской стороне. В начале того же месяца США и Япония провели учения с участием истребителей после очередного ракетного пуска КНДР. Запущенный Северной Кореей снаряд пролетел над Японией и упал в Тихом океане.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Изменения коснулись трех документов — Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. Они позволяют стране наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак, писало Associated Press. Также японские власти решили удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2027 году примерно до 2% ВВП страны или до 43 трлн иен ($320 млрд).

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Обновленная стратегия национальной безопасности предполагает крупнейшее наращивание военной мощи Японией в послевоенное время, писало Reuters. При этом Токио обещал придерживаться «политики, ориентированной исключительно на самооборону».

В МИД посчитали смену японской стратегии «беспрецедентным наращиванием» военной мощи». Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что страна возвращается «на рельсы безудержной милитаризации».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Руденко МИД Япония оборона
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