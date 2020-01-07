В Польше решили запретить России «переписывать историю»

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции, направленный против «российской пропаганды, очерняющей Польшу». Об этом заявила вице-спикер нижней палаты Национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньская.

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной <...> Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны», — написала она в Twitter.

Кидава-Блоньская предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием этой резолюции, а затем принять этот документ. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...> Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», — заключила политик.

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