Орбан подтвердил визит в Москву и назвал цель встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправляется в Москву, где сегодня, 28 ноября, встретится с российским президентом Владимиром Путиным, передает издание «444». Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Будапешта перед вылетом.
«Я еду в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене», — сказал Орбан.
На вопрос, будет ли на переговорах с Путиным подниматься тема урегулирования на Украине, премьер ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».
О возможной поездке Орбана в Россию в Москву на днях сообщало издание Telex. Обсуждение визита венгерского премьера 27 ноября подтвердил Путин: «У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи». Среди тем для обсуждения он называл в том числе сотрудничество в сфере энергетики. «И если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше приглашение, мы всегда ему рады», — отметил президент.
Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года. В то время Венгрия была председательствующей в ЕС, и премьер республики называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии». Стороны обсуждали урегулирование на Украине. Тогдашний глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркивал, что Брюссель не давал Орбану мандат на переговоры от лица ЕС. Венгерский премьер назвал критику в свой адрес из-за поездки в Москву «брюссельским бюрократическим бредом».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили