Политика⁠,
0

Орбан подтвердил визит в Москву и назвал цель встречи с Путиным

Орбан назвал темой встречи с Путиным энергетическое сотрудничество и не исключил, что будет подниматься вопрос урегулирования на Украине. Российский лидер накануне заявил, что в Москве всегда рады венгерскому премьеру
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправляется в Москву, где сегодня, 28 ноября, встретится с российским президентом Владимиром Путиным, передает издание «444». Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Будапешта перед вылетом.

«Я еду в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене», — сказал Орбан.

На вопрос, будет ли на переговорах с Путиным подниматься тема урегулирования на Украине, премьер ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине
Политика
Фото:Reuters

О возможной поездке Орбана в Россию в Москву на днях сообщало издание Telex. Обсуждение визита венгерского премьера 27 ноября подтвердил Путин: «У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи». Среди тем для обсуждения он называл в том числе сотрудничество в сфере энергетики. «И если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше приглашение, мы всегда ему рады», — отметил президент.

Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года. В то время Венгрия была председательствующей в ЕС, и премьер республики называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии». Стороны обсуждали урегулирование на Украине. Тогдашний глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркивал, что Брюссель не давал Орбану мандат на переговоры от лица ЕС. Венгерский премьер назвал критику в свой адрес из-за поездки в Москву «брюссельским бюрократическим бредом».

Кирилл Соколов
Венгрия Виктор Орбан Владимир Путин визит переговоры
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
