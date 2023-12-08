Власти ЛНР решили подать иск к Украине

Иск против Украины планируется подать в связи с гибелью жителей и причинения ущерба республике, заявил Пасечник. В прошлом году ущерб Донбассу из-за действий Киева оценивали в 1,3 трлн руб.

Вид на Луганск (Фото: Александр Река / ТАСС)

В Луганской народной республике (ЛНР) работает комиссия по учету совершенных в регионе преступлений и подсчету причиненного ущерба для подготовки иска против Украины, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Это касается и тех жителей, кто погиб в результате преступных действий, и в отношении нанесенного ущерба, все эти цифры считаются. Мы будем выставлять иск, и мы будем этого требовать», — сказал он (цитата по Луганскому информационному центру).

ЛНР наряду с Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областью была включена в состав России в сентябре 2022 года. Этому предшествовало проведение референдумов в этих регионах, на которых большинство голосовавших, как сообщали местные избирательные комиссии, поддержали присоединение к России. В настоящее время российские силы контролируют почти всю территории ЛНР, часть территории остается под контролем ВСУ.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина в конце прошлого года оценивала ущерб Донбассу из-за действий Украины в 1,321 трлн руб., уточняя, что это «не окончательная сумма». Примерно такую же оценку ущерба Донецкой народной республике с 2014 года приводил тогда и глава ДНР Денис Пушилин.

Президент Владимир Путин называл помощь жителям Донбасса одной из целей военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. Он также заявлял, что Москва хочет прекратить боевые действия, которые, продолжались в регионе с 2014 года.

Власти Украины также заявляли, что будут добиваться компенсаций со стороны России из-за боевых действий. В Минюсте страны указывали, что работают с партнерами над созданием соответствующего международного механизма. Киев исключал подписание мирового соглашения с Москвой без выплаты репараций. Западные страны обсуждают помощь в восстановлении Украины за счет замороженных российских активов, но в Кремле такую идею сравнивали с воровством.