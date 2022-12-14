Пушилин оценил ущерб, нанесенный Украиной ДНР с 2014 года

Пушилин: Украина с 2014 года нанесла ДНР ущерб на более чем 1,3 трлн руб.

Ущерб от разрушения жилья с 2014 года составил более 1,3 трлн руб., но помимо этого были разрушены предприятия и объекты критической инфраструктуры. «Сумма достаточно серьезная», — подчеркнул врио главы ДНР

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Ущерб, который Украина нанесла ДНР с 2014 года, оценивается в более чем 1,3 трлн руб. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 трлн руб., даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — сказал он.

По словам Пушилина, «эта сумма достаточно серьезная». Он добавил, что власти ДНР все фиксируют и считают, но разберутся после победы.

Президент России Владимир Путин в июле заявил, что страна будет участвовать в восстановлении ДНР и ЛНР. «Нам всем предстоят добрые месяцы и годы, для того чтобы привести все в порядок», — отметил он.

По указанию президента России, ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР на себя начали брать власти российских регионов. К концу июня о таких планах уже объявили 18 субъектов страны.

Донецкий премьер Виталий Хоценко ранее говорил, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. По его словам, названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд и призывал другие страны взять шефство над украинскими регионами. По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план.

Однако с октября Украина подвергалась массированным ударам высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики. К концу ноября министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб украинской инфраструктуре от ракетных ударов в $100 млрд.

Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергообъектам на Украине ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев, а также подрыв ЛЭП, ведущих к Курской АЭС.