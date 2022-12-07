Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации

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В зоне проведения специальной военной операции находится половина из 300 тыс. мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляцию вел РБК.

«У нас из 300 тыс. мобилизованных <...> 150 тыс. находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тыс. находящихся в группировке половина только — это 77 тыс. — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции по сути войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», — сказал Путин

Оставшиеся 150 тыс. мобилизованных — «боевой резерв» — находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны и проходят там дополнительную подготовку, уточнил президент.

«В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — заключил он.

Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу тогда сообщил, что в ее рамках планируют призвать 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат перед отправкой в зону спецоперации. 28 октября министр доложил Путину, что задание по призыву выполнено, а оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. Военкоматы продолжат набирать в войска только контрактников и добровольцев, уточнил Шойгу.

К 28 октября в зоне спецоперации, по словам Шойгу, находилось 82 тыс. мобилизованных, из них 41 тыс. действовала в составе боевых подразделений. 4 ноября Путин рассказал, что в России мобилизовали 318 тыс. человек, включая добровольцев, к началу месяца в зону боевых действий направили 49 тыс. из них.