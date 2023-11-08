G7 пригрозила ХАМАС санкциями и призвала освободить заложников

Члены G7 осудили атаки ХАМАС и удары Израиля по сектору Газа. Они призвали движение освободить всех заложников и предупредили о работе над санкциями против него

Встреча министров иностранных дел стран G7 в Токио (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам встречи в Токио согласовали совместное заявление, где осудили нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, а также ответные обстрелы сектора Газа.

«Мы безоговорочно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других [группировок] по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом, чтобы не допустить их повторения», — говорится в совместном заявлении, выдержки из которого публикует итальянское агентство ANSA.

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«Члены G7 вместе с партнерами в регионе интенсивно работают над тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и его более широкого распространения. Мы также работаем над тем, в том числе путем введения санкций и других мер, чтобы лишить ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств», — сказано в документе.

Боевики ХАМАС напали на южные регионы Израиля утром 7 октября, убили мирных жителей и захватили заложников. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию и нанес авиа- и ракетные удары по сектору Газа. В конце октября части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в сектор и спустя несколько дней сообщили об окружении крупнейшего города Газа, а 7 ноября — о боях «в сердце» Газы.

В ходе авиаударов и наземной операции, по данным минздрава Газы, погибли более 10 тыс. человек, 20 тыс. пострадали. Израиль сообщил о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

По последним данным израильских властей, в плену в секторе Газа находятся более 240 человек. Около 180 захватил ХАМАС, 40 — у «Палестинского исламского джихада» (организация признана в России террористической и запрещена), а еще 20 — у не связанных с этими организациями боевиков. Среди заложников есть и россияне, их точное число неизвестно. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил о трех, израильские власти — о шести, ХАМАС сообщил о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.

3 ноября высокопоставленный член политического бюро группировки Гази Хамад заявил, что ХАМАС готов отпустить заложников — и гражданских, и военных — в обмен на освобождение находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. По данным ООН на июль, речь идет о 5 тыс. человек.

Мировые лидеры призывали стороны к гуманитарной паузе для освобождения заложников. Однако Израиль отказался от временного прекращения огня.