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Война санкций ,  
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«Металлоинвест» подал в суд на Нацбанк Грузии из-за блокировки активов

«Металлоинвест» подал в суд на Нацбанк Грузии и Liberty из-за блокировки активов
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Война санкций
Компания хранила в грузинском банке Liberty несколько миллионов евро, но потеряла к ним доступ, попав под американские санкции. Такую практику «Металлоинвест» счел необоснованной законодательно

Компания «Металлоинвест» подала иск против двух грузинских банков — Национального банка Грузии и Liberty Bank, сообщает Business Media (BMG) и «Sputnik Грузия».

Интересы компании в суде представляет юридическая фирма MKD Law. BMG в ней сообщили, что «Металлоинвест» разместила в Liberty Bank несколько миллионов евро, но в апреле ей ограничили доступ к ним.

Юрист компании Сандро Самадбегишвили заявил, что для подобного решения не было достаточной нормативной базы. «На тот момент <...> не было опубликованного Нацбанком нормативного документа, в котором указывалось бы, что в Грузии реализуются санкции. В Liberty Bank нам сообщили, что получили письменное указание от Нацбанка по электронной почте, но этот документ нам не предоставили, в том числе и Нацбанк», — сказал Самадбегишвили.

Он добавил, что действия Нацбанка также противоречат Конституции Грузии и международным соглашениям, заключенным страной. Помимо этого, «Металлоинвест» не находится под санкциями ЕС (а только США), а американская юрисдикция не распространяется на евро, сказал юрист.

«Металлоинвест» — «дочка» холдинга USM, 49% которого принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову (занимает 8-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $14,4 млрд). В прошлом году он попал под санкции ЕС, США и Канады. Он пытался оспорить ограничения Евросоюза, о снятии санкций с него просили власти Венгрии и Узбекистана.

В апреле этого года в санкционный список США попала сама компания.

Среди предприятий в России — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические предприятия — Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям.

Sputnik приводит заявление Liberty Bank, в котором финансовая организация утверждает, что «неукоснительно придерживается законодательства Грузии, нормативных актов Национального банка и международных санкций». Иск «Металлоинвеста» банк назвал доказательством этого и отметил, что компания обвиняет его «в слишком широком и строгом толковании» ограничений. Как отмечает Sputnik, после появления данных об иске грузинская оппозиция обвинила Liberty Bank в обходе санкций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
«Металлоинвест» Алишер Усманов Грузия иностранные банки
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