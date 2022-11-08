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Кадыров заявил, что ни один чеченский военный не погиб под Лисичанском

Кадыров назвал неправдой информацию о гибели чеченских военнослужащих под Лисичанском
По словам Кадырова, дела у чеченских подразделений «обстоят очень хорошо», в том числе в Лисичанске
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Максим Бабенко для РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неправдой информацию о погибших под Лисичанском (Луганская народная республика) чеченских военнослужащих из спецподразделения «Ахмат». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. Ну хотя, чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — сообщил он.

По словам Кадырова, дела у чеченских подразделений «обстоят очень хорошо», в том числе в Лисичанске.

Об ударе по подразделению батальона «Ахмат» в Лисичанске Генштаб ВСУ сообщил 7 ноября на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов назвал это вбросом. «Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед», — заявил он.

Российские военные взяли под контроль два последних крупных города в ЛНР, сначала Северодонецк, а потом Лисичанск, в конце лета. Сразу после этого министр обороны Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР. Генштаб ВСУ объяснял отступление из Лисичанска тем, что продолжение боев привело бы к «фатальным последствиям».

В начале октября Народная милиция ЛНР сообщала о пересечении украинскими военными границы республики и их закреплении в направлении Лисичанска. До этого в ведомстве заявляли об обстрелах города из американских HIMARS и «активизации ВСУ» по всей линии фронта.

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Рамзан Кадыров Лисичанск Военная операция на Украине
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