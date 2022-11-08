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Командир «Ахмата» опроверг сообщения о гибели бойцов в Лисичанске

Командир «Ахмата» назвал вбросами сообщения о гибели бойцов в Лисичанске
По его словам, второй армейский корпус Народной милиции ЛНР, а также спецназ «Ахмат» и ЧВК Вагнера ведут слаженную совместную работу и «идут вперед»
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Сообщения о массовой гибели бойцов «Ахмата» являются вбросами, заявил командир этого спецподразделения, заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его словам, второй армейский корпус Народной милиции ЛНР, а также спецназ «Ахмат» и ЧВК Вагнера ведут слаженную совместную работу.

«Противник там где-то <…> делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. <...> Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед», — сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).

Об ударе по подразделению батальона «Ахмат» в Лисичанске Генштаб ВСУ сообщил 7 ноября на своей странице в «Фейсбуке» (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Лисичанск и соседний с ним Северодонецк российские военные взяли под контроль в середине лета. Это были два последних крупных города в Луганской народной республике, которые были взяты под контроль российскими силами, после чего министр обороны Сергей Шойгу объявил об «освобождении» ЛНР.

3 октября Народная милиция ЛНР сообщала, что ВСУ пересекли административную границу республики и закрепились в направлении Лисичанска. При этом украинские военные сталкиваются с логистическими проблемами и находятся под огнем российских сил, указывал представитель Народной милиции Андрей Марочко.

В конце сентября в ЛНР заявляли об «активизации ВСУ» по всей линии фронта, а также сообщали об обстреле Лисичанска ракетными системами залпового огня HIMARS.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Лисичанск Апты Алаудинов "Ахмат" ВСУ Военная операция на Украине
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