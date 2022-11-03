Кадыров предложил дать военным право выбирать наказание для уклонистов

Чеченский лидер счел тюремное заключение для «уклонистов» слишком легким наказанием

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил два варианта наказания за уклонение от призыва. По его мнению, во-первых, нужно предоставить право на выбор наказания не суду, а военным, а во-вторых — назначать штрафы в размере 50% от затрат государства на обучение, соцвыплаты и зарплату гражданина.

«Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства?» — объяснил он свою позицию.

По словам Кадырова, нужно «солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов». Вместо фиксированного штрафа он предлагает иной метод: «Нужно посчитать, какую помощь уклонист получал от государства, сколько было потрачено на его обучение, лечение, социальные выплаты, заработную плату. Не менее 50% от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!»

О разработке уголовного наказания для уклонистов депутаты «Единой России» сообщили в начале ноября. Однако позднее в партии заявили, что эта инициатива утратила актуальность. Изначально разрабатывавшимися поправками за уклонение от призыва по мобилизации предлагалось назначить штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет.

В числе соавторов инициативы были председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, писали «Известия». Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Эрнест Валеев также заявлял, что документ готов к внесению в Госдуму. Однако 1 ноября Картаполов и Пискарев сообщили, что от дальнейшей работы по поправкам депутаты отказались. «Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью ее было выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — говорилось в их совместном заявлении.