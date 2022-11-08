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ФСБ задержала планировавших теракт в Херсонской области диверсантов СБУ

ФСБ задержала девять планировавших теракт в Херсонской области диверсантов СБУ
В Херсонской области нашли и разминировали автомобиль со взрывчаткой, сообщила ФСБ. Спецслужба также задержала девять диверсантов, которые планировали покушение на сотрудников администрации региона

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Диверсанты Службы безопасности Украины (СБУ) планировали теракты в отношении членов военно-гражданской администрации Херсонской области, они задержаны. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

«Выявлены и задержаны девять граждан Украины, а их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами Российской Федерации», — сообщила ФСБ.

Сотрудники ФСБ нашли и обезвредили заминированный автомобиль. С его помощью диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации, считает спецслужба.

У задержанных диверсантов также обнаружили и изъяли три готовые к применению самодельные бомбы, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, более 5 кг пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства и «специальные средства разведки».

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказания по этой статье предусматривают длительные тюремные сроки (от восьми до 20 лет лишения свободы), максимально — пожизненное заключение.

После того как Херсон перешел под контроль российских военных в марте, на сотрудников военной администрации региона неоднократно совершались покушения. Так, в середине июня произошло покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева: неизвестные подорвали его личный автомобиль. ФСБ также сообщала о неудачном покушении на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо.

В начале ноября ФСБ отчиталась сразу о двух предотвращенных терактах. Так, в Крыму сотрудники спецслужбы задержали агента, который собирался устроить подрыв линии электропередачи. У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию, а также схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова. По оценке ведомства, в случае успеха задуманного преступления без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей.

В тот же день в Ставропольском крае задержали мужчину, который планировал совершить поджог одного из административных зданий. В ФСБ полагают, что он действовал «по заданию представителей украинской националистической организации». Злоумышленник был задержан, правоохранительные органы завели дело о приготовлении к теракту, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Херсонская область теракт СБУ ФСБ
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