ФСБ задержала планировавшего поджог по заданию «украинской организации»

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В Ставропольском крае задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФСБ, передает ТАСС.

«Подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из административных зданий, расположенного на территории Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

По этой статье подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы. Подозреваемый самостоятельно изготовил зажигательные смеси и хранил их в тайнике в лесу.

Днем ФСБ отчиталось о предотвращении подрыва линии электропередачи в Крыму. Силовики задержали гражданина Украины 1978 года рождения. По данным ведомства, он был завербован СБУ. Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ).