На замглавы поселка в Херсонской области совершили покушение

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 16:31
Глава УЕФА назвал популистским призыв исключить Белоруссию из Евро-2024 Спорт, 16:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей, которые должен знать каждый Pro, 16:23
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 16:22
В Одессе с рекламных щитов убрали фотографии Илона Маска Политика, 16:19
Новак заявил, что неисправность на «Дружбе» «вроде» устранена Политика, 16:07
Как проверить, что защита вашей ИТ-системы эффективна и достаточна Pro, 16:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Турции ответили на предложение Путина создать в стране газовый хаб Бизнес, 16:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:01
ПСБ обеспечил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей по СБП Пресс-релиз, 15:59
Лист ожидания: как этический комитет по трансплантации может спасти жизни Партнерский проект, 15:59
Аксенов допустил временный перевод школьников в Крыму на дистанционку Общество, 15:51
Фетисов назвал послами страны российских хоккеистов в НХЛ Спорт, 15:50
В МВФ допустили падение американского рынка акций еще на 20% Инвестиции, 15:50
Военная операция на Украине ,  
0 

На замглавы поселка в Херсонской области совершили покушение

На замглавы поселка Белозерка в Херсонской области совершили покушение. Он выжил, его жизни ничего не угрожает, сообщили в администрации региона
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Херсонской области совершили покушение на заместителя главы администрации поселка Белозерка Андрея Кошелева. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва», — сообщил представитель пресс-службы.

Медики оценивают состояние замглавы Белозерки как стабильное, ему оказывают медицинскую помощь. «Его жизни ничего не угрожает», — подчеркнули в администрации.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации региона.

После начала спецоперации на Украине власти подконтрольных российским военных регионов не раз сообщали о покушениях на чиновников местных администраций. О попытках покушения на него говорил, в частности, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, правоохранители задержали уже несколько «специально обученных групп», угрозы получает и его семья, рассказал Стремоусов.

Также покушение было совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, в доме, где она живет, сработало взрывное устройство. Погиб охранник Томилиной, а ректор получила ранение.

Читайте на РБК Pro
В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит Помогите ему вернуться: что делать, если мужа призвали в армию QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше

В начале августа был госпитализирован глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. В телеграм-канале чиновника от его имени было опубликовано сообщение об этом, в нем говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, а его состояние ухудшилось из-за «осложнений» после перенесенного COVID-19. Позднее Минобороны сообщило, что получило «доказательства государственного терроризма киевского режима» и что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
покушение Херсонская область
Материалы по теме
На замглавы администрации Новой Каховки совершили покушение
Политика
Власти Энергодара опровергли данные о покушении на главу администрации
Политика
В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter