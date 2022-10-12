На замглавы поселка в Херсонской области совершили покушение

На замглавы поселка Белозерка в Херсонской области совершили покушение. Он выжил, его жизни ничего не угрожает, сообщили в администрации региона

Фото: Никита Попов / РБК

В Херсонской области совершили покушение на заместителя главы администрации поселка Белозерка Андрея Кошелева. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва», — сообщил представитель пресс-службы.

Медики оценивают состояние замглавы Белозерки как стабильное, ему оказывают медицинскую помощь. «Его жизни ничего не угрожает», — подчеркнули в администрации.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации региона.

После начала спецоперации на Украине власти подконтрольных российским военных регионов не раз сообщали о покушениях на чиновников местных администраций. О попытках покушения на него говорил, в частности, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, правоохранители задержали уже несколько «специально обученных групп», угрозы получает и его семья, рассказал Стремоусов.

Также покушение было совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, в доме, где она живет, сработало взрывное устройство. Погиб охранник Томилиной, а ректор получила ранение.

В начале августа был госпитализирован глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. В телеграм-канале чиновника от его имени было опубликовано сообщение об этом, в нем говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, а его состояние ухудшилось из-за «осложнений» после перенесенного COVID-19. Позднее Минобороны сообщило, что получило «доказательства государственного терроризма киевского режима» и что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».