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Ректора университета Херсона отправят на лечение в Россию после покушения

Татьяна Томилина
Татьяна Томилина (Фото: tomilina_kherson / VK)

Ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину, на которую совершили покушение накануне, отправят лечиться в Россию. Об этом сообщил министр здравоохранения подконтрольной российским войскам Херсонской области Вадим Ильмиев, его слова приводит пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона в Telegram.

«Министерство здравоохранения Херсонской области совместно с Минздравом России в ближайшее время отправит ректора ХГУ на высокотехнологичное лечение в Российскую Федерацию», — сказал Ильмиев.

В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета
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Татьяна Томилина

Томилина пострадала при взрыве в подъезде собственного дома 12 сентября. Вечером там сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб мужчина, источник ТАСС называл его охранником ректора. Сама Томилина, говорили в херсонской администрации, отделалась легкими травмами, ее госпитализировали. Позднее в минздраве области уточнили, что она получила ранения средней степени тяжести, угрозы для ее жизни нет.

Власти назвали случившееся покушением на убийство. Telegram-канал Baza писал, что взрывное устройство сработало между вторым и третьим этажами. Томилина живет на третьем. По информации Baza, ректор университета была контужена и ранена осколками, также у нее диагностировали сотрясение мозга. После случившегося, писал канал, Томилина попала в реанимацию.

Украинские власти подозревают Томилину в коллаборационизме. Следствие полагает, что в середине июня она «захватила» помещения университета и объявила себя ректором. Она выражала поддержку российским войскам. Как утверждал Mash, Томилина сделала это «одной из первых».

Российские войска контролируют Херсонскую область с середины марта, там сформирована военно-гражданская администрация.

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Херсонская область ректор покушение на убийство
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