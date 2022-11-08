Россия и США проведут переговоры по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ

Об обсуждении сторонами проведения очной сессии по ДСВН в конце сентября сообщил российский МИД. По данным источников «Коммерсанта» и «Известий», сессия может состояться в ближайшие недели, причем в отличном от Женевы месте

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), сообщают «Коммерсантъ» и «Известия» со ссылкой на информированные источники.

«Контакты США и России в рамках СНВ-3 по этому вопросу продолжаются. Сейчас главный вопрос обсуждений — это определение состава консультативной комиссии. Если Вашингтон не создаст препоны, то встреча сторон для возобновления инспекций сможет состояться уже в ближайшее время», — заявил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Как уточнили собеседники «Коммерсанта», в качестве места проведения сессии консультативной комиссии стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион. Ранее подобные встречи проводились в Женеве.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.



Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.



Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

В начале августа Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. МИД назвал такой шаг вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций



До этого Байден говорил, что США готовы обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году СНВ-3. О необходимости возобновить переговоры по СНВ-3 в июне заявляли и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это важно не только для народов США и России, но и для всего мира, для глобальной безопасности.

В конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о наличии «некоторых отрывочных сигналов» со стороны Байдена и его администрации о возобновлении диалога по ДСНВ, но, по его словам, «что стоит за этими сигналами, еще предстоит выяснить». «Американцы избегают какого-либо предметного взаимодействия по региональной деконфликтности», — сказал министр.



Позднее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией о возобновлении американских инспекций на российской территории в рамках СНВ-3. Об обсуждении сторонами проведения очной сессии в конце сентября заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.