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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады предложил «перенести войну» на территорию Белоруссии

Депутат от партии Зеленского призвал «перенести войну» на территорию Белоруссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко ранее говорил, что подобные действия приведут к третьей мировой войне. Путин предупреждал, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии
Олег Дунда
Олег Дунда (Фото: dunda.sluganarodu / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна «перенести войну» на территорию Белоруссии. Видео с его выступлением опубликовала «Страна.ua».

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», — заявил депутат, подчеркнув, что это лишь его точка зрения.

По его словам, на территории Белоруссии Россия максимально слаба и уязвима, тогда как для Украины это шанс «ударить под дых» Москве.

Олег Дунда — депутат Верховной рады 9-го созыва от партии «Слуга народа». Он является сопредседателем межфракционной парламентской ассоциации «За деколонизацию России», а также является членом комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству Верховной рады.

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Фото:Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину и Польшу, в наращивании войск на границе и призывал готовиться к возможному конфликту. В феврале этого года он назвал небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войне и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически». «Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», — считает президент Белоруссии.

В сентябре Лукашенко выступил с публичным предупреждением, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников. <...> Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война», — сказал он. До этого он говорил, что без советского ядерного щита «нас бы уже не было».

Российский президент также заявлял о готовности защитить Белоруссию, в том числе с применением ядерного оружия. «С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — говорил глава государства, анонсируя изменения в российской ядерной доктрине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия война Военная операция на Украине Верховная рада Украины депутат
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