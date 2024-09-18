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Политика ,  
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Лукашенко предупредил о третьей мировой войне при нападении на Белоруссию

Нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны, заявил президент страны Александр Лукашенко на форуме, приуроченном ко Дню народного единства. Трансляцию вело агентство «БелТА».

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников <...> Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война», — сказал белорусский лидер.

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Политика
Александр Лукашенко

Власти Белоруссии сделают все, чтобы на территории страны не было вооруженного конфликта, подчеркнул Лукашенко. «У нас есть чем ответить», — заключил он.

После начала специальной военной операции на Украине Запад ввел санкции против России и Белоруссии, последнюю обвинили в поддержке Москвы. В МИД Белоруссии обвинения назвали абсурдными. По словам Лукашенко, Минск не стремится к конфликту, но готовится к войне.

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Белоруссия Третья мировая война Александр Лукашенко День народного единства
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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