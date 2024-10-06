Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине

Депутат Рады Дунда ранее предложил «перенести войну» в Белоруссию. В таком случае Минск получит основание для обращения к России для использования ТЯО, и ему «трудно будет отказать в удовольствии», считает Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Белоруссия будет иметь право обратиться к России за разрешением на применение тактического ядерного оружия (ТЯО), если предложение украинского депутата о «переносе войны» в Белоруссию будет реализовано. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды.

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну, тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев.

Дунда предлагал «перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь». «Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», — заявил депутат, подчеркнув, что это лишь его точка зрения. По его словам, для Украины это шанс «ударить под дых» Москве.

В марте 2023 года президент Владимир Путин объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, объяснив это в том числе американской политикой по размещению такого оружия в странах Европы. В середине июня того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию республики и что до конца года работа будет завершена полностью. К началу лета 2024-го белорусские военные прошли цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.

Анонсируя изменения в российской ядерной доктрине в конце сентября, Путин сказал, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия в том числе при нападении на союзную Белоруссию. «С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — пояснил он.

Лукашенко также заявил о готовности Белоруссии применить ядерное оружие в случае нападения на страну. Экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснял, что контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия остается за Москвой.