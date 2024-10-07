Лукашенко отправился в Москву для участия в саммите СНГ

Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для участия в заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет в Москве 8 октября. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

«Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством», — рассказали авторы канала.

Кроме того, программа визита Лукашенко включает и неформальное общение лидеров стран СНГ, уточнил «Пул первого».

В прошлом году саммит прошел 13 октября в Бишкеке.

В декабре 2023 года неформальный саммит СНГ прошел в Санкт-Петербурге. Тогда на встречу приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, главы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.