The Telegraph узнал о давлении США и Британии на ЕС по вступлению Украины

Вашингтон и Лондон полагают, что присоединение к ЕС обеспечит Украине долгосрочное будущее. Киев получил статус кандидата на вступление в Евросоюз в прошлом году. Брюссель исключал «короткие пути» по приему новых стран

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США и Великобритания оказывают давление на Европейский союз, чтобы тот предоставил членство Украине, в том числе ради обеспечения ее дополнительным финансированием, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

США «глубоко вовлеклись» во внутренние дебаты ЕС по поводу будущего расширения союза на фоне утверждения временного бюджета без помощи Украине, сказал европейский дипломатический источник. Британские официальные лица также выразили поддержку членству Украины в ЕС, но не могут настаивать на этом публично после того, как сами покинули союз, пишет газета.

По словам источника, членство Украины в ЕС будет базовым сценарием, если контрнаступление ВСУ застопорится. «Без разрешения конфликта отсутствие четких границ повлияет на быстрый прогресс по членству [Украины] в НАТО. Поэтому все больше внимания будет уделяться пути в ЕС, и Брюссель это знает», — сказал собеседник издания.

Потенциальное присоединение Украины к ЕС вызвало споры по поводу бюджета блока и процессов принятия решений, отмечает газета. Немецкий канцлер Олаф Шольц уже выступил за внесение изменений в договоры союза, чтобы сохранить традиционное влияние Германии в ЕС наряду с Францией.

Вступление Киева, как показывает внутренний анализ Брюсселя, превратит многие текущие страны-члены из получателей помощи в доноров, говорится в заметке. Кроме того, «остаются огромные вопросы», сможет ли ЕС принять и другие страны. Кроме Украины кандидатами в члены союза являются несколько балканских стран и Молдавия.

В результате такого расширения Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта потеряют доступ к средствам из фонда сплочения (Cohesion Fund, из него оказывается помощь странам-членам, ВВП которых на 90% ниже среднего показателя по ЕС. — РБК). Общий бюджет Евросоюза придется поднять на 21% — примерно до €1,47 трлн, вырастет и размер взносов от государств, указывает издание.

Официальные лица США и Великобритании считают, что членство в ЕС обеспечит Украине долгосрочное будущее. Брюссель уже согласился взять на себя бремя обеспечения экономической стабильности Киева, что, по мнению Вашингтона и Лондона, придаст уверенности бизнесу, в том числе для инвестирования в восстановление страны, говорится в статье. Одновременно с этим, отмечает издание, британское казначейство не верит, что у него есть необходимые средства для долгосрочной поддержки экономики Украины, а США ведут внутренние битвы по поводу помощи Киеву.

Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Киев настаивает на ускоренном членстве. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что будущее Украины — в ЕС, однако также говорила, что процесс вступления новых стран будет основан на их заслугах и никаких «коротких путей» для этого не будет. Кроме Украины статус кандидата в члены ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция.

Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС, заявлял в прошлом году президент Владимир Путин, указывая на то, что Евросоюз не является военным блоком. В то же время глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что сомневается в безобидности такой интеграции, и указывал на превращение ЕС «в агрессивного воинствующего игрока». В мае заместитель Лаврова Михаил Галузин условием достижения мира на Украине называл отказ Киева от вступления не только в НАТО, но и в Евросоюз.