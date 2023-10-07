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Военная операция на Украине ,  
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В конгрессе США потребовали от Байдена прояснить стратегию по Украине

Конгрессмены потребовали от Байдена разъяснить стратегию по Украине
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Военная операция на Украине

Конгрессмены направили письмо президенту США Джо Байдену с требованием к его администрации открыто взаимодействовать с конгрессом по поводу стратегии поддержки Украины. Авторы послания — председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол и член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (оба — республиканцы от штата Техас).

В письме говорится, что спустя полтора года после начала военной операции на Украине администрация Байдена «не смогла сформулировать стратегию, которая объясняет, как помощь США Украине поможет той добиться победы над Россией» таким образом, чтобы это «учитывало и продвигало американские интересы». «Обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не является стратегией», — отметили законодатели.

Республиканцы также отметили «медленный темп поставок вооружений Украине» и попросили прокомментировать информацию NBC News о секретных контактах американских чиновников с Москвой.

В июле телеканал со ссылкой на источники сообщал, что в ходе «секретных переговоров» стороны обсудили «самые острые вопросы» по ситуации на Украине, в том числе поиск «дипломатического компромисса, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон». Представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные о переговорах.

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину и военное сотрудничество стран Запада с Киевом. Кремль предупреждал, что поставленная техника «будет гореть», но не повлияет на достижение целей Москвой. «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — отмечал президент Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что США ведут против России войну «руками Украины».

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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