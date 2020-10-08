Асад ответил на слова Трампа о намерениях его убить

В словах президента США Дональда Трампа, который признался в том, что планировал ликвидировать сирийского лидера Башара Асада, нет ничего нового, поскольку американские власти занимаются убийствами на протяжении десятилетий. Об этом президент Сирии заявил в интервью «РИА Новости».

«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового», — сказал Асад.

По его словам, необходимо всегда помнить, что у Вашингтона всегда существовали планы подобного рода по различным причинам, поэтому официальному Дамаску в условиях войны в Сирии «следует ожидать от американцев чего-то похожего».

«Они (американцы) оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов. Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», — отметил Асад.

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