В Сирии ответили на слова Трампа о намерении ликвидировать Башара Асада

Башар Асад (Фото: SANA / Reuters)

Намерение президента США убить президента Сирии Башара Асада подтверждает тот факт, что американская администрация готова игнорировать все правила и нормы ради достижения своих целей в регионе. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Сирии.

Поведение и политическое мышление администрации Трампа во внешнеполитическом ведомстве Арабской Республики называли «безрассудным».

«Признания Трампа подтверждают, что США являются государством, находящимся вне закона, а американская администрация применяет те же методы, что и террористы, то есть убийства и расправы», — заявили в сирийском ведомстве.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году потребовал у министра обороны Джеймса Мэттиса убить президента Сирии Башара Асада, написал в своей книге редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд.

В 2018 году на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом Трамп опроверг подобную информацию. Но 15 сентября Трамп все-таки рассказал в интервью в программе Fox & Friends о переговорах с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом о возможности ликвидации президента Сирии.