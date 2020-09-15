Трамп рассказал о своем намерении убить Башара Асада

На вопрос о том, не сожалеет ли он об упущенной возможности уничтожить президента Сирии, Дональд Трамп ответил отрицательно. Глава Пентагона, по словам американского лидера, отказался это делать

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

В 2017 году президент США Дональд Трамп обсуждал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом возможность ликвидации президента Сирии Башара Асада. Об этом сам Трамп рассказал 15 сентября в эфире программы Fox & Friends.

«Я бы устранил его [Асада]. У меня все было готово, но Мэттис не захотел делать этого», — сказал Трамп, назвав бывшего министра обороны «плохим лидером» и «ужасным генералом», который плохо справился с порученной ему «работой».

В то же время на вопрос о том, не сожалеет ли он об упущенной возможности, Трамп ответил отрицательно.

В опубликованной в 2018 году книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» рассказывалось, что в 2017 году президент США требовал от Мэттиса ликвидировать президента Сирии, однако глава Пентагона, на словах поддержавший Трампа, не стал ничего предпринимать.

Тогда Трамп заявлял, что планы убийства Асада никогда не обсуждались, а упоминание об этом в книге Вудворда назвал «выдумкой».