Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Президент России во время визита в Сирию предложил своему коллеге Башару Асаду пригласить в Дамаск главу США Дональда Трампа. Об этом говорится в сюжете, показанном в программе телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин». Соответствующий разговор возник, когда лидеры двух стран на встрече с патриархом Антиохийским Иоанном Десятым обсуждали сказание об апостоле Павле, который направлялся в Дамаск.

Комментируя этот рассказ, Асад пошутил, что в случае если Трамп приедет в Дамаск, то «с ним тоже станет все нормально». «Пригласите, он приедет!» — заявил в ответ Путин, пообещав передать приглашение американскому президенту.

Путин побывал в Дамаске 7 января. В ходе визита, главы двух стран, в частности, обсудили обстановку на Ближнем Востоке.