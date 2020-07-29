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США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада

Фото: Yamam Al Shaar / Reuters
Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

США объявили о расширении санкционных мер против Сирии. В сообщении, опубликованном на сайте Минфина США, говорится, что в новом черном списке фигурирует четыре человека, десять организаций и 1-я танковая дивизия Сирийской арабской армии.

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что среди физических лиц, которых затронули эти ограничения, есть сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и двоюродный брат президента Сирии Зухаир Тауфик Асад.

Кроме того, санкции введены против бизнесмена Вассима Анвара Аль-Каттана, который владеет несколькими компаниями, занимающимися строительством элитной недвижимости. Вашингтон считает, что власти Сирии и местный бизнес разрушают сирийскую экономику, тратя «десятки миллионов долларов», чтобы вести войну против сирийского народа. Новые санкции продиктованы стремлением положить конец войне, говорится в пояснениях Минфина.

Вся собственность фигурантов санкционных списков на территории США подлежит аресту, а лица, совершающие с ним сделки, сами рискуют оказаться под санкциями.

Часть санкций была введена в рамках нового американского «закона Цезаря», вступившего в силу 17 июня. Этот закон предусматривает ввод санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку режиму Асада.

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Ограничительные меры направлены на то, чтобы оказать экономическое и политическое давление, с тем чтобы «режим Асада перестал получать прибыль и поддержку, которые он использует для ведения войны и совершения массовых зверств против сирийского народа», говорится в заявлении Госдепартамента.

В середине июня Госдеп США ввел санкции против 39 физических и юридических лиц Сирии.

Теги: Санкции, Сирия, США
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