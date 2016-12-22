Трамп опроверг обсуждение убийства Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства сирийского лидера Башара Асада. Об этом он сообщил на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, передает Reuters. Трамп также предупредил, что США «очень разозлятся», если возобновятся боевые действия в сирийской провинции Идлиб.

Накануне редактор The Washington Post (WP) Боб Вудворд в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» рассказал, что Трамп в 2017 году потребовал у главы Пентагона Джеймса Мэттиса ликвидировать Асада. WP опубликовала отрывки из книги.

По словам Вудворда, в ответ Мэттис попытался успокоить Трампа, заявив, что поддерживает его, но сам сказал своему помощнику «не делать ничего такого» и «действовать более взвешенно».

Идлиб является одним из последних оплотов боевиков и вооруженной оппозиции в Сирии. Минобороны России в конце августа сообщало, что в провинции готовится инсценировка химатаки. После этого, по данным ведомства, должен был последовать удар по Сирии со стороны США и их союзников. Позднее в Белом доме подчеркивали, что если в Сирии произойдет новая атака, то Вашингтон ответит немедленно. Мэттис 5 сентября сообщал, что у Пентагона нет разведданных о наличии химоружия у сирийской оппозиции в Идлибе.