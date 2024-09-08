Адвокат Моргенштерна не увидел оснований для розыска артиста

Список обвинений в отношении Моргенштерна может расшириться, основания для объявления в розыск отсутствуют, заявил адвокат артиста. СК завел дело об уклонении от обязанностей иноагента, рэперу грозит до двух лет лишения свободы

Алишер Моргенштерн (внесен в реестр иноагентов) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Нельзя исключать, что за первым уголовным делом в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов) последует «клубок обвинений», заявил адвокат артиста Сергей Жорин.

Ранее СК завел дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов), предусматривающей максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Следователи указывают, что Моргенштерн не позднее 21 марта 2024 года распространял материалы без соответствующей маркировки. Рассматривается вопрос об объявлении артиста в розыск.

По словам Жорина, сторону защиты не уведомляли об уголовном деле, а основания для объявления в розыск отсутствуют, так как Моргенштерн не скрывается. «По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми, — написал адвокат в телеграм-канале. — Будем надеяться, что личная неприязнь председателя СК [Александра Бастрыкина] к моему подзащитному никак не отразится на объективности и беспристрастности расследуемого дела».

Моргенштерн покинул Россию в конце 2021 года. Позднее он осудил проведение военной операции на Украине. Рэпер рассказывал, что два с половиной года жил в ОАЭ, а после ему отказали в продлении визы. В январе артист говорил, что находится на Бали и оформляет американскую визу.

Российский Минюст признал его иноагентом в мае 2022 года. Ведомство назвало причиной «осуществление политической деятельности», финансируемой компанией Yoola Labs Ltd — партнерская сеть YouTube по продвижению блогеров. Моргенштерн предпринимал попытки оспорить этот статус, но Замоскворецкий суд Москвы счел законным решение Минюста.

Ранее артист четыре раза был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента, после чего прокуратура предупредила о намерении привлечь его к уголовной ответственности.