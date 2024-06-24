Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Моргенштерна

Против Моргенштерна могут возбудить дело по статье УК об уклонении от обязанностей иноагента. По ней он может получить до двух лет лишения свободы

Моргенштерн (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Прокуратура Москвы направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах), сообщила пресс-служба ведомства. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Ведомство установило, что он в течение года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП). При этом Моргенштерн «продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — сообщила прокуратура.

РБК обратился за комментарием к представителю Моргенштерна.

21 июня прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, Минюст признал ее иноагентом) за неисполнение обязанностей иноагента. По информации ведомства, она также дважды в течение года привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Против нее могут возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, который уточняет статьи УК, касающиеся деятельности иноагентов. Если иноагента дважды за год привлекли к ответственности по ст. 19.34 КоАП, то ему грозит уголовное наказание.