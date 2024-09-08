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СК не исключил объявление Моргенштерна в розыск

На Моргенштерна завели дело из-за неисполнения обязанностей иноагента. Рэпера несколько раз штрафовали из-за отсутствия соответствующей маркировки. В январе он говорил, что находится на Бали и оформляет визу в США
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Алишер Моргенштерн (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов) в розыск, об этом сообщается в телеграм-канале московского СК. Он покинул Россию.

Против Моргенштерна возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). По данным столичной прокуратуры, рэпер в течение года дважды был привлечен к административной ответственности «за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП)», но продолжил не маркировать посты в соцсетях.

В СК заявили, что музыкант «не позднее 21 марта» этого года «в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».

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Моргенштерн

Минюст признал Моргенштерна иноагентом в мае 2022 года, он пытался оспорить этот статус. В июле этого года суд в четвертый раз оштрафовал его за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

В январе рэпер рассказал, что ему запретили въезд в ОАЭ. По его словам, он два с половиной года жил в этой стране как турист. Когда у него закончилась виза, ему отказали в ее продлении, и он «скитался» две-три недели в Казахстане и Таиланде. Потом ему сообщили, что он может вернуться в ОАЭ. Однако в аэропорту в Таиланде, откуда он собирался вылететь в Дубай, ему сказали: «Извините, вам закрыт въезд в страну», рассказал Моргенштерн. Он сообщил, что находится на Бали и оформляет визу в США.

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Елена Чернышова
Моргенштерн уголовное дело розыск иноагенты Следственный комитет
Алишер Моргенштерн фото

Алишер Моргенштерн

певец, музыкант, шоумен
17 февраля 1998 года
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