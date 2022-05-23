Моргенштерн оспорил статус иноагента в суде

Статус иноагента неприменим к рэперу, поскольку тот занимается не политикой, а музыкой, заявил его адвокат, сообщив об иске против Минюста. Дата рассмотрения дела пока не назначена. В январе рэпер объявил о запуске своего СМИ

Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от адвокатов рэпера Алишера Моргенштерна (включен в список иноагентов) с требованием исключить его из реестра физических лиц — иностранных агентов, сообщил РБК его защитник Сергей Жорин.

Моргенштерн не ведет политическую деятельность, а занимается культурой и искусством, заявил Жорин «РИА Новости», указав, что на основании этого рэпера нельзя признать «лицом, выполняющим функции иностранного агента».

«Административный иск к министерству зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена», — сообщили агентству в суде.

Моргенштерн попал в список физлиц-иноагентов около трех недель назад, 6 мая. Он стал пятым в соответствуем реестре, до него в список внесли журналистов Матвея Ганапольского, Владимира Кара-Мурзу и Евгения Киселева, оппозиционера Леонида Волкова.

Согласно обоснованию, указанному в реестре, рэпера добавили в реестр иноагентов из-за осуществления политической деятельности, деньги для этого он получал от Yoola Labs Ltd. Yoola Labs — официальная партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров, с ней сотрудничают, в частности, журналист Юрий Дудь (признан СМИ-иноагентом в апреле), студия блогеров КЛИККЛАК, блогеры Саша Спилберг, Николай Соболев и другие, говорится на сайте компании.

Yoola Labs зарегистрирована в Израиле. По данным Forbes, в прошлом году выручка компании составила не менее 650 млн руб., а сотрудничающие с ней блогеры могли заработать от 3 млрд руб. Yoola Labs входят в пятерку крупнейших медиасетей мира по количеству просмотров и зрителей, подсчитал портал Social Blade, отслеживающий статистику и аналитику крупнейших социальных сетей.

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Моргенштерн в настоящее время находится за границей, в ноябре он выехал из России в Белоруссию, а затем направился в ОАЭ, сообщал телеканал РЕН ТВ. Это произошло после слов председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете. «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», — сказал он.

Жорин тогда заявил РБК о недоумении, вызванном словами Бастрыкина, предположив, что главу СК неверно проинформировали. Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками», — добавил он.

В начале февраля, комментируя данные news.ru об «окончательной эмиграции» и продаже всего имущества в России, Моргенштерн заявил, что «Россия от меня так легко не отделается».

В январе Моргенштерн объявил о запуске собственного СМИ, он объяснил это решение усталостью от чтения «однобразных, желтушных, скучных» изданий. «Решил сделать свое — свободное, прогрессивное, честное, инновационное СМИ с классными мемасами», — добавил рэпер. Тогда он отметил, что поскольку «Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации», издание получило название «Не Моргенштерн».

На момент написания материала число подписчиков Telegram-канала «Не Моргенштерн» составляло более 1,33 млн человек.