Против Моргенштерна завели уголовное дело

Рэпера штрафовали за отсутствие маркировки о статусе иноагента, но он так и не стал ее ставить, теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Два дня назад дело завели против Монеточки, также признанной иноагентом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов) заведено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных ведомствах.

Музыкант долгое время не маркировал публикации в своем Telegram-канале и в видео на YouTube-канале, пояснил собеседник госагентства.

Ему вменяют ч.2 ст. 330.1 УК. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тыс. руб., предельное — лишение свободы на срок до двух лет.

Две недели назад прокуратура потребовала завести уголовное дело на Моргенштерна, пояснив, что тот в течение года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП), но не стал маркировать публикации в соцсетях.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет статьи УК, касающиеся деятельности иноагентов. Так, если иноагента дважды за год привлекли к ответственности по ст. 19.34 КоАП, ему грозит уголовное наказание.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Как пояснил Минюст, причиной стала политическая деятельность, средства на которую артист получал от компании Yoola Labs Ltd. Это партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров. Защита безуспешно пыталась оспорить статус иноагента у Моргенштерна. В июле его в четвертый раз оштрафовали за отсутствие маркировки. Рэпер живет за границей. После начала Россией военной операции он осудил ее проведение.

Двумя днями ранее, 6 сентября, уголовное дело завели против певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка, признана иноагентом). Этому также предшествовало требование прокуратуры, которая отметила, что певица дважды в течение года привлекалась по административной статье за отсутствие маркировки.