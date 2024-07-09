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Политика ,  
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Суд вновь оштрафовал Моргенштерна за нарушение деятельности иноагента

Алишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента в России, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Рэперу вменялась ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Суд назначил Моргенштерну штраф в размере 45 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к PR-директору Алишера Моргенштерна.

Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Моргенштерна
Политика
Моргенштерн

В конце июня прокуратура сообщала о намерении привлечь Моргенштерна к уголовной ответственности за систематическое уклонение от исполнения обязанностей иноагента. К тому моменту он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности по той же статье, что вменяется и сейчас.

При этом рэпер «продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», сообщила прокуратура.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет статьи УК, касающиеся деятельности иноагентов. Так, если иноагента дважды за год привлекли к ответственности по ст. 19.34 КоАП, ему грозит уголовное наказание.

Минюст признал Моргенштерна иностранным агентом в мае 2022 года. Министерство объяснило, что он попал в реестр за осуществление политической деятельности, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. Это партнерская сеть YouTube, продвигающая блогеров. Защита безуспешно пыталась оспорить статус иноагента у Моргенштерна.

Рэпер сейчас находится за границей, в ноябре 2021 года он выехал из России в Белоруссию, а затем направился в ОАЭ. В минувшем январе Моргенштерн сообщал, что ему запретили въезд в ОАЭ. Затем рэпер рассказывал, что находится на Бали и оформляет визу в США.

Теги
Савеловский суд Моргенштерн административное дело штраф
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