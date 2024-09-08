Замглавы офиса президента стали экс-министр по вопросам реинтеграции Верещук и бывший губернатор Закарпатской области Владимир Микита

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки, следует из указов.

Так, Ирина Верещук, ранее занимавшая пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, стала замглавы офиса президента.

Такой же пост занял Владимир Микита, перед этим уволенный с должности губернатора Закарпатской области.

Журналист Дмитрий Литвин назначен советником президента по вопросам коммуникации, а бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин стал внештатным советником президента по стратегическим вопросам.

Верещук подала заявление об отставке 3 сентября. 5 сентября Верховная рада уволила ее с поста министра. Лидер фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия говорил, что она станет заместителем главы офиса Зеленского. Он также сообщал, что Камышин переходит в офис украинского лидера, где, по его словам, «продолжит заниматься вопросами вооружений и инфраструктуры», а главой Минстратегпрома вместо него будет Герман Сметанин.

В отставку подал также глава МИДа Дмитрий Кулеба, возглавлявший ведомство с марта 2020 года. Его сменил Андрей Сибига. Как писало издание The Economist, Кулеба мог уйти с поста еще в апреле этого года, когда Сибига стал его замом, однако этого не произошло из-за давления со стороны США. Экс-министр пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса», отмечало издание. Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия», сообщало «Суспільне» со ссылкой на источник.

Газета Financial Times писала, что украинские депутаты объяснили перестановки в правительстве тем, что президент просто «хочет что-то изменить», но новых лиц там не появилось. Некоторые источники The Economist расценили перестановки как дальнейшую консолидацию власти вокруг руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

Заявления об отставке написали также вице-премьер Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Украинский лидер объяснял перестановки «чрезвычайно важной» осенью, не раскрыв подробностей.