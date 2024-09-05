FT узнала о критике украинскими депутатами перестановок в правительстве

Украинские депутаты объяснили кадровые перестановки в правительстве тем, что президент просто «хочет что-то изменить», но новых лиц там не появилось, пишет FT. Зеленский объяснил отставки усталостью министров

Ярослав Железняк (Фото: parliament.ua)

Некоторые украинские депутаты, в том числе из правящей партии «Слуга народа», усомнились в «оживлении» правительства после масштабных кадровых перестановок, пишет Financial Times (FT).

«Честно говоря, здесь нет новых лиц», — приводит газета слова одного из парламентариев от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», который говорил на условиях анонимности. Депутат от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил FT, что перестановки кажутся произвольными и происходят потому, что глава государства просто «хочет что-то изменить».

Сам Зеленский заявил накануне на встрече с депутатами правящей партии, что некоторые министры, которых он попросил уйти, устали выполнять свою работу и «больше не могут справляться с горой проблем, которые на них сваливаются».

3 сентября свой пост покинул замглавы администрации президента Украины Ростислав Шурма, заявления об отставке написали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Фонда госимущества Виталий Коваль, вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение половины министров. FT связала отставки с попыткой офиса Зеленского централизовать власть в стране. В частности, она назвала частью этого процесса увольнение главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.