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Военная операция на Украине ,  
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Новый глава МИД Украины провел первый разговор с иностранным коллегой

Новый глава МИД Украины Сибига рассказал польскому коллеге о ситуации на фронте
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: andrij.sybiha / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Назначенный накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поговорил по телефону с польским коллегой Радославом Сикорским и проинформировал его о ситуации на фронте. Разговор прошел на польском языке «в знак уважения», отметил он.

«Сегодня утром у меня состоялся первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения», — написал глава украинского МИДа в X.

Он рассказал, что проинформировал Сикорского о ситуации на линии фронта и отметил важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Затем Сибига поговорил с главой МИД Молдавии Михаилом Попшоем, они обсудили совместную работу над общей повесткой дня по вступлению в Евросоюз.

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Сибигу назначили министром иностранных дел Украины 5 сентября. Ранее эту должность занимал Дмитрий Кулеба. Однако офис украинского президента и ранее хотел уволить Кулебу, так как был «в целом недоволен дипломатической службой», писала «Страна.ua» в марте текущего года.

Позже глава государства Владимир Зеленский объяснил отставку министра тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». По данным Bloomberg, теперь Кулеба займется тем, что будет фокусироваться на укреплении отношений Киева с НАТО.

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Теги
Украина МИД Украины Андрей Сибига Польша телефонный разговор
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