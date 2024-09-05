Зеленский объяснил отставку Кулебы

Президент связал отставку главы МИД с тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия», пишет «Суспільне». Кулеба подал заявление об отставке накануне

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку главы МИД Дмитрия Кулебы тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия», пишет «Суспільне» со ссылкой на источник. Об этом Зеленский заявил на заседании фракции «Слуги народа» вечером 4 сентября.

Кулеба подал заявление об отставке накануне. Он занимал пост главы внешнеполитического ведомства с марта 2020 года.

Позднее лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что зам Кулебы Андрей Сибига возглавит ведомство. Как рассказал «РБК Украине» источник во фракции, Зеленский на заседании предложил Сибигу на этот пост.

По информации The Economist, министр мог уйти в отставку еще в апреле этого года, когда Сибига стал его замом, однако этого не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США.

Как отмечает издание, Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса». Некоторые источники расценивают перестановки в правительстве как дальнейшую консолидацию власти вокруг руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.