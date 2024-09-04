Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве Украины

Андрей Сибига (Фото: Altan Gocher / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы, сообщил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в телеграм-канале.

«По итогам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», — написал он. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.

заместителя главы офиса президента Алексея Кулебу назначат вице-премьером — главой министерства регионального развития и министерства реинтеграции, которые планируют объединить;

Ольгу Стефанишину — главой Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом;

Наталью Калмыкову — главой министерства ветеранов;

Николая Точицкого — главой министерства культуры;

нынешнего главу Фонда госимущества Виталия Коваля — главой Минагрополитики;

Светлану Гринчук — главой министерства экологии;

Германа Сметанина — главой Минстратегпрома вместо Александра Камышина. Камышин переходит в офис президента, где, по словам Арахамии, «продолжит заниматься вопросами вооружений и инфраструктуры».

Ирину Верещук — заместителем главы офиса президента.

«Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Обсуждаем кандидатов, которые могли бы его возглавить», — рассказал глава фракции правящей партии. Ранее он анонсировал «большую перезагрузку» в правительстве.

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