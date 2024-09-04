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Военная операция на Украине ,  
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Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве Украины

МИД Украины вместо Кулебы возглавит замглавы Андрей Сибига
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Altan Gocher / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы, сообщил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в телеграм-канале.

«По итогам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», — написал он. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.

  • заместителя главы офиса президента Алексея Кулебу назначат вице-премьером — главой министерства регионального развития и министерства реинтеграции, которые планируют объединить;
  • Ольгу Стефанишину — главой Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом;
  • Наталью Калмыкову — главой министерства ветеранов;
  • Николая Точицкого — главой министерства культуры;
  • нынешнего главу Фонда госимущества Виталия Коваля — главой Минагрополитики;
  • Светлану Гринчук — главой министерства экологии;
  • Германа Сметанина — главой Минстратегпрома вместо Александра Камышина. Камышин переходит в офис президента, где, по словам Арахамии, «продолжит заниматься вопросами вооружений и инфраструктуры».
  • Ирину Верещук — заместителем главы офиса президента.

«Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Обсуждаем кандидатов, которые могли бы его возглавить», — рассказал глава фракции правящей партии. Ранее он анонсировал «большую перезагрузку» в правительстве.

Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров
Политика
Давид Арахамия

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