Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве Украины
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы, сообщил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в телеграм-канале.
«По итогам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», — написал он. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.
- заместителя главы офиса президента Алексея Кулебу назначат вице-премьером — главой министерства регионального развития и министерства реинтеграции, которые планируют объединить;
- Ольгу Стефанишину — главой Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом;
- Наталью Калмыкову — главой министерства ветеранов;
- Николая Точицкого — главой министерства культуры;
- нынешнего главу Фонда госимущества Виталия Коваля — главой Минагрополитики;
- Светлану Гринчук — главой министерства экологии;
- Германа Сметанина — главой Минстратегпрома вместо Александра Камышина. Камышин переходит в офис президента, где, по словам Арахамии, «продолжит заниматься вопросами вооружений и инфраструктуры».
- Ирину Верещук — заместителем главы офиса президента.
«Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Обсуждаем кандидатов, которые могли бы его возглавить», — рассказал глава фракции правящей партии. Ранее он анонсировал «большую перезагрузку» в правительстве.
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