Верховная рада уволила вице-премьера Верещук

Ирина Верещук (Фото: vereshchuk.ukraine / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Верховная рада Украины отправила в отставку вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирину Верещук. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

За увольнение Верещук с должности высказались 255 депутатов. Четверо парламентариев не поддержали ее отставку, еще 39 воздержались от голосования.

О том, что она подала заявление об отставке, Верещук сообщила вечером 3 сентября.

Верещук назначили министром по вопросам реинтеграции в ноябре 2021 года. До этого, с 2010 по 2015 год, она занимала пост мэра города Рава-Русская во Львовской области, став тогда самой молодой женщиной-градоначальником на Украине (ей был 31 год). В 2014 году баллотировалась на выборах в Верховную раду как беспартийная, но проиграла. В 2019-м прошла в парламент от партии «Слуга народа».

Кроме Верещук в последние несколько дней в отставку подали несколько других членов украинского правительства: глава МИДа Дмитрий Кулеба; глава Минстратегпрома Александр Камышин; глава Минюста Денис Малюська; глава Минэкологии Руслан Стрелец; вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина; глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Президент Украины Владимир Зеленский связал смену части правительства с событиями, которые произойдут осенью. Подробностей он не раскрыл.