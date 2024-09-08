CNN рассказал о нехватке подкреплений в ВСУ

Особенно тяжелая ситуация складывается в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, сообщает телеканал

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Украинским войскам не хватает подкреплений, в результате чего часть солдат измотана и деморализована, рассказали CNN бывшие и нынешние украинские командиры и офицеры.

Особенно тяжелая ситуация складывается в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, указывает телеканал. На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский назвал покровское направление самым сложным для ВСУ из-за наиболее интенсивных действий российских войск.

Покровск — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. В городе находится крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В августе этого года российские войска вышли к окраинам Покровска.

«Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство. Когда сюда приходят новые ребята, они видят, как это сложно. Они видят множество вражеских дронов, артиллерии и минометов», — рассказал один из командиров подразделений, сражающихся под Покровском. По его словам, новобранцы, призванные в армию после принятия нового закона о мобилизации, «либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию».

Однако падение морального духа наблюдалось еще до этого из-за задержки военной помощи США и критической нехватки боеприпасов, отмечает CNN.

«Дни длинные, они живут в землянке, дежурят круглосуточно, и если они не могут стрелять, то преимущество у русских, они слышат, как те наступают, и знают, что, если бы выстрелили, этого бы не произошло», — пояснил офицер Андрей Горецкий, чье подразделение сейчас сражается под Часовым Яром, еще одной горячей точке на восточном фронте.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Цехоцкого, его подразделение старается заменять солдат каждые три-четыре дня. Однако из-за ударов дронов этот процесс затягивается. «Рекорд — 20 дней», — уточнил он.

Всего за первые четыре месяца этого года на Украине возбудили уголовные дела против почти 19 тыс. военнослужащих, которые либо оставили свои позиции, либо дезертировали. Несколько командиров рассказали CNN, что многие офицеры не сообщают властям о таких случаях, надеясь вместо этого убедить солдат вернуться добровольно. Верховная рада приняла законопроект, позволяющий освободить от уголовной ответственности военнослужащего, если тот до окончания расследования согласился вернуться в место несения службы.

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN на этой неделе признал, что призывники отправляются на поле боя с меньшим уровнем подготовки, чем ему хотелось бы.