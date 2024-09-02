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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти начали готовить Покровск к уличным боям

Сергей Добряк: власти начали готовить Покровск к уличным боям
Сюжет
Военная операция на Украине
В городе Покровске, к которому подходит российская армия, власти с помощью коммунальщиков, шахтеров и теробороны начали строить укрепления, в том числе прямо внутри городских кварталов
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В некоторых районах города Покровска в Донбассе строят линии обороны для уличных боев, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на начальника покровской городской военной администрации Сергея Добряка.

«До уличных боев еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле», — рассказал он.

По словам Добряка, местные власти получили задачу на построение укреплений в некоторых районах города и работают над этим. «Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (силы территориальной обороны. — РБК) построено уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепления. — РБК) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так», — добавил он.

Покровск — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В городе находится крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Покровск: что это за город и почему он важен для ВСУ
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Покровск

В августе 2024 года к окраинам Покровска вышли российские войска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. The Economist сообщила, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов. Это направление самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский, и, несмотря на попытку отвлечь российскую армию от Донбасса с помощью операции в Курской области, ситуация там не облегчилась.

Президент России Владимир Путин на фоне боев в Курской области отметил, что темпы наступления российских сил в Донбассе выросли в полтора раза. В сводке за 12 августа Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Покровск Донбасс ДНР ВСУ Украина
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