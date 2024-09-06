Сырский ответил на жалобы командиров о покидающих позиции ВСУ новобранцах

Украинские офицеры рассказали CNN о дезертирстве новобранцев и их неготовности воевать. Сырский объяснил, что скорее отправлять призывников на фронт вынуждает ситуация на фронте

Александр Сырский (слева) (Фото: Reuters)

Динамика происходящего на фронте требует от ВСУ как можно скорее отправлять новобранцев на передовую, заявил главком украинской армии генерал Александр Сырский в интервью CNN.

Генерал признал, что призывники отправляются в войска с меньшим уровнем подготовки, чем ему хотелось бы. «Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым высоким», — сказал Сырский.

Генерал признал, что призывники отправляются в войска с меньшим уровнем подготовки, чем ему хотелось бы. «В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу новобранцев», — сказал он. С его слов, новобранцы сначала в течение месяца проходят базовую военную подготовку, после чего от двух до четырех недель продолжаются более специализированные тренировки, после чего солдаты отправляются на передовую. Задержка с принятием в США нового законопроекта о военной помощи привела к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа, добавил генерал, эта проблема остается актуальной.

Так Сырский прокомментировал слова неназванных командиров в украинской армии, которые рассказали CNN, что не все новобранцы готовы воевать, а также о регулярных случаях дезертирства.

Как писала «Страна», побеги военнослужащих из своих подразделений — распространенная проблема, но она замалчивается: в открытом реестре судебных решений присутствуют упоминания о подобных случаях, но это касается только неудачных попыток, а те, кому удалось покинуть территорию Украины, предпочитают не упоминать факт службы в ВСУ.

Только за первый квартал этого года зарегистрировано 10,5 тыс. уголовных производств по статье 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) и 7,3 тыс. дел по статье 408 УК Украины (дезертирство), следовало из законопроекта № 11322, который приняла Верховная рада. Документ позволяет освободить от уголовной ответственности военнослужащего, если тот до окончания расследования согласился вернуться в место несения службы.