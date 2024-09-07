Bloomberg узнал, что Запад опасается вытеснения ВСУ из Курской области

Bloomberg: Запад опасается выдавливания ВСУ из Курской области в ближайшее время

На Западе существуют опасения по поводу выдавливания ВСУ из Курской области в ближайшие месяцы, если Россия нарастит масштабы наступления в Донбассе, пишет Bloomberg. Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа

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Некоторые официальные лица на Западе опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут покинуть Курскую область в течение нескольких месяцев, если Россия нарастит масштабы контрнаступления, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников агентства, цена операции в Курской области может оказаться высокой на фоне наступления российских войск в Донбассе. Несмотря на то что после начала вторжения ВСУ прошел месяц, конечные цели Украины до сих пор остаются неизвестными.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей операции создание «буферной зоны», пополнение обменного фонда, предотвращение российского наступления в Сумской области и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта. Позднее он признавал, что это не помогло повлиять на ситуацию в Донбассе. Зеленский также рассчитывает на «удержание» захваченных территорий.

Минобороны России после вторжение в Курскую область заявило о наращивании темпов наступления в ДНР. Ведомство отчитывалось об установлении контроля над рядом населенных пунктов, в том числе Нью-Йорком (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевым к юго-востоку от Покровска.

Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».