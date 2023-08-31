В ВВС Украины назвали число необходимых ВСУ истребителей F-16

Украинским Вооруженным силам необходимо 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач, заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью «Суспiльне».

В ответ на вопрос о том, сколько таких самолетов необходимо Воздушным силам, Игнат сообщил, что эта цифра условна. «Например, называлась цифра 128. Это полностью переоснащение Воздушных сил», — заявил он.

Украинским войскам, по словам Игната, требуется заменить старую советскую технику. «Пусть 60 самолетов. Пусть мы поставим их примерно по два самолета на оперативных аэродромах, в разных уголках страны», — продолжил он. Если такое количество самолетов будет размещено повсеместно на оперативных аэродромах, для противодействия массированным ударам с использованием ракет и дронов их хватит, считает Игнат.

В марте Игнат пояснял, что истребители «МиГ» и «Су», которые находятся на вооружении украинской армии, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники. «F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит сбивать эти цели действительно эффективно», — отмечал он. Тогда же Игнат заявил, что Украине для обеспечения обороны необходимо около 200 F-16.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Он способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В Белом доме допускали поставку F-16 Киеву до конца года.

Передать Украине F-16 согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Переобучение украинских пилотов уже началось в Дании. Как уточнял глава украинского Минобороны Алексей Резников, оно займет не менее шести месяцев.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — заявлял глава государства Владимир Путин.