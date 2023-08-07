Зеленский заявил о надежде на поддержку папой Франциском «формулы мира»

Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что папа римский посетит страну и обсудит с ним вопрос поддержки украинской «формулы мира». Об этом украинский лидер заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

По его словам, украинские власти пригласили папу римского на Украину. Зеленский отметил, что ему не столь важно, какой город посетит понтифик — необязательно Киев. Куда бы папа римский ни приехал, это станет «важным сигналом» для украинского народа, пояснил он.

«И конечно же, [необходимо обсудить] вопросы, которые я поднял, разговаривая с ним, — о поддержке его командой, а также кардиналом Дзуппи «формулы мира», — отметил украинский лидер.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил папу римского за его поддержку в обмене пленными. Президент Украины также высоко оценил работу спецпосланника папы по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи.

В середине июля кардинал Дзуппи встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее он посетил Москву, где также встречался с патриархом Кириллом и уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На этой встрече обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с беженцами, в том числе несовершеннолетними.

В июне Дзуппи приехал на Украину, где поговорил с Зеленским. Тогда украинский лидер заявил, что Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но «алгоритм достижения мира может быть только украинским».

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20. Она включает десять пунктов, в том числе вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым, Донбасс).

МИД России заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева. Вывод войск власти России неоднократно исключали.