branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 17:44
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:29
Военная операция на Украине. Карта на 7 августа Политика, 18:29
Власти намерены запустить круизные туры между Сахалином и Камчаткой Бизнес, 18:28
В Москве показали новые учебники по истории с операцией на Украине Политика, 18:24
Стоимость летнего дизтоплива впервые превысила ₽60 тыс. за тонну Бизнес, 18:17
Андрей Кончаловский снял исторический сериал «Хроники русской революции» Life, 18:01
Гонконг: «ненадлежащие практики» криптобирж могут быть криминальными Крипто, 17:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МИД пригрозил Японии «чувствительными мерами» из-за форума в Токио Политика, 17:59
Детонацию зерновой пыли назвали причиной взрыва в порту в Турции Общество, 17:58
Тело режиссера Светланы Джимбиновой пролежало в квартире год после смерти Общество, 17:48
Кассовые сборы фильма «Вызов» с Юлией Пересильд превысили 2 млрд рублей Life, 17:46
Зеленский заявил о надежде на поддержку папой Франциском «формулы мира» Политика, 17:42
Глуховского заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках про армию Политика, 17:42
Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог в $900 тыс. Политика, 17:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о надежде на поддержку папой Франциском «формулы мира»

Президент Украины Зеленский выразил надежду, что папа римский поддержит формулу мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что папа римский посетит страну и обсудит с ним вопрос поддержки украинской «формулы мира». Об этом украинский лидер заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

По его словам, украинские власти пригласили папу римского на Украину. Зеленский отметил, что ему не столь важно, какой город посетит понтифик — необязательно Киев. Куда бы папа римский ни приехал, это станет «важным сигналом» для украинского народа, пояснил он.

«И конечно же, [необходимо обсудить] вопросы, которые я поднял, разговаривая с ним, — о поддержке его командой, а также кардиналом Дзуппи «формулы мира», — отметил украинский лидер.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил папу римского за его поддержку в обмене пленными. Президент Украины также высоко оценил работу спецпосланника папы по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи.

В середине июля кардинал Дзуппи встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее он посетил Москву, где также встречался с патриархом Кириллом и уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На этой встрече обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с беженцами, в том числе несовершеннолетними.

Читайте на РБК Pro
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Промежуточные дивиденды: на что рассчитывать инвесторам в этом году
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Семейное образование в России: что это и как оно работает

В июне Дзуппи приехал на Украину, где поговорил с Зеленским. Тогда украинский лидер заявил, что Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но «алгоритм достижения мира может быть только украинским».

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20. Она включает десять пунктов, в том числе вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым, Донбасс).

МИД России заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева. Вывод войск власти России неоднократно исключали.

Теги
Персоны
Папа Римский Франциск Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Папа римский призвал ЕС искать креативные решения по Украине
Политика
Папа римский призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Политика
Папа римский назвал условие окончания конфликта на Украине
Политика