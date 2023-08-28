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Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I

Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I и Екатерины II

Папа римский Франциск призвал российскую молодежь не забывать о своем «великом наследии» и никогда не отказываться от него. Об этом понтифик заявил, выступая по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге.

«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — сказал Франциск.

В настоящее время в России проживает около миллиона крещеных католиков, говорил председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци в июне этого года. В стране действуют несколько десятков католических храмов.

После начала российской спецоперации на Украине папа римский Франциск неоднократно призывал стороны к переговорам и выражал готовность стать гарантом мира на Украине. В октябре понтифик попросил президента России Владимира Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

В начале мая Франциск сообщал, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине, но не привел подробностей. В том же месяце с папой римским встречался президент Украины Владимир Зеленский. Встреча проходила в Риме. Зеленский отметил тогда, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно ее мирной инициативы. Россия исключала переговоры, в основе которых лежала бы «формула мира» Зеленского.

Теги
Папа Римский Петр I Екатерина II католики
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