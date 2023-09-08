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Бежавший на Украину экс-депутат Пономарев стал фигурантом нового дела

Против бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Пономарева завели второе дело
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Военная операция на Украине
На экс-депутата Пономарева завели новое дело: об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. В декабре 2022-го против него возбудили дело о фейках об армии, а до этого обвиняли в растрате
Илья Пономарев
Илья Пономарев (Фото: iponomarev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) возбуждено новое уголовное дело об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Ильи Пономарева возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК России (об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной)», — пояснил собеседник агентства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

О том, что Пономарев стал фигурантом нового дела, также сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, дело завели после участия в «Съезде народных депутатов» (польская НПО, признана в России нежелательной организацией).

По версии следствия, в ноябре 2022-го и феврале—июне 2023-го Пономарев участвовал в организации сессий съезда, где были приняты акты, посягающие на территориальную целостность России.

РБК направил запрос в СКР.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Мандата он был лишен за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней.

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В апреле 2015 года по запросу Генпрокуратуры Пономарева лишили депутатской неприкосновенности, после чего он покинул Россию. Вслед за тем как Дума лишила Пономарева статуса депутата, ему были предъявлены обвинения по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. в инновационном центре «Сколково» (в 2010 году Пономарев был назначен советником президента фонда).

Пономарев в последние годы жил на Украине, в 2019 году он заявил о получении гражданства. В России против экс-депутата в декабре 2022 года завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Об обысках у людей, предположительно связанных с Пономаревым, сообщалось в сентябре и декабре 2022 года, мае и июне 2023 года. В последний раз с обысками пришли к бывшим депутатам Госдумы Маргарите Свергуновой и Олегу Гонжарову, а также к Борису Коновалову и экс-депутату заксобрания Калининградской области Соломону Гинзбургу.

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