Британия пообещала следить за Россией в Черном море

Британия будет следить за действиями России в Черном море, уведомлять ее о возможных нарушениях, а также созовет в ноябре саммит по продбезопасности. Сунак на саммите G20 призовет Моди к более активной позиции по Украине

Великобритания будет вести наблюдение за действиями России в Черном море и уведомлять Москву о возможных нарушениях, а также выделит £3 млн на финансирование Всемирной продовольственной программы для продолжения работы инициативы по экспорту зерна из украинских портов. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак объявит на саммите G20 в Индии, который состоится 9-10 сентября.

«Мы будем использовать наши разведданные, наблюдение и рекогносцировку для отслеживания российской активности в Черном море. <...> В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС проводят полеты над этим районом», — говорится в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.

Также Сунак объявит о том, что Великобритания в ноябре созовет международный саммит по продовольственной безопасности. В мероприятии, как ожидается, примут участие представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций.

Кроме того, на саммите в Дели Сунак проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и призовет его к «более активному дипломатическому подходу» в отношении России, сообщил представитель британского премьера Financial Times. По его словам, Индии, как крупнейшей демократии в мире, предстоит сыграть «жизненно важную роль в осуждении посягательств России на права человека и, по сути, на саму демократию».

Bloomberg ранее писал, что Евросоюз планирует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии, чтобы установить контакт со странами глобального Юга на встречах с африканскими лидерами на полях мероприятия.

Китай на саммите представит премьер-министр Ли Цян, а Россию — глава МИДа Сергей Лавров. Решение по формату участия Путина в рамках мероприятия пока не принято, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Financial Times отмечала, что отказ китайского лидера Си Цзиньпина от посещения саммита «Большой двадцатки», то это подорвет статус форума в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров и станет ударом по позициям Индии.

Моди в конце июня призвал остановить «кровопролитие на Украине», заявив, что сейчас «не эпоха войн».Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер Индии.

Россия в июле приостановила участие в зерновой сделке, допустив возвращение к ней при выполнении условий для ослабления российского сельхозэкспорта. После этого Минобороны России предупредило, что будет считать все корабли, следующие в/из украинских портов, потенциальными перевозчиками военных грузов.

В середине августа российские военные с помощью предупредительных выстрелов принудили остановиться для досмотра идущий в Измаил сухогруз «Сукра Окан» в международных водах Черного моря. На судно высадился десант, осмотрел сухогруз и покинул его, после чего «Сукра Окан» продолжил следовать в порт назначения. «Сукра Окан» шел под флагом Палау.

Власти Украины пообещали дать «оптимальный ответ» на действия Москвы. Турция предупредила Россию, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности в Черном море.