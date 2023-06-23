Моди призвал «остановить кровопролитие» на Украине

Страны должны сделать все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, считает индийский премьер. С ним, по словам Моди, «война вернулась в Европу». Политик призвал к диалогу и вновь подчеркнул, что сейчас «не эпоха войны»

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Страны мира должны сделать все возможное, чтобы «остановить кровопролитие» на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.

За последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу», считает глава правительства Индии.

«Это вызывает огромную боль в регионе. Поскольку это касается крупных держав, последствия являются серьезными. Особенно сильно затронуты страны глобального Юга», — отметил премьер.

Премьер Индии и ранее призывал к диалогу: фразу о том, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны», Моди произнес осенью 2022 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. В декабре он поддержал эту мысль, заявив: «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание. Наша эра не должна быть эпохой войн!»

В интервью The Wall Street Journal от 20 июня Моди подчеркнул, что Индия не нейтральна в украинском конфликте и выступает за мирное урегулирование и диалог. Премьер говорил, что несколько раз с начала спецоперации общался с Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским (первая очная встреча украинского и индийского лидеров с начала конфликта состоялась в мае на полях саммита G7 в Хиросиме). Моди пообещал, что Индия «сделает все возможное» и поддержит «все усилия по прекращению конфликта и обеспечению прочного мира и стабильности».

Киев призывал Индию сыграть более важную роль в урегулировании конфликта. «Надеемся, что более активная, пусть даже тихая, закулисная активная дипломатия будет иметь место», — говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. В Москве заявляли, что готовы рассмотреть предложения Нью-Дели, если они поступят.